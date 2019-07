KFC feiert Auftaktsieg gegen Halle : Evina trifft mit dem ersten Schuss

Düsseldorf Franck Evina hat mit seinem Schuss in der 65. Minute das Spiel auf den Kopf gestellt. Der KFC Uerdingen besiegt den zuvor deutlich überlegenen Halleschen FC mit 1:0.

Aller Anfang ist schwer. Das gilt auch für den KFC Uerdingen beim Saisonauftakt in der Dritten Liga. Aber anders als im Vorjahr, als es eine 1:3-Niederlage gegen die SpVgg Unterhaching in Duisburg gab, starteten die Krefelder vor 3.300 Zuschauern mit einem schmeichelhaften Sieg.

Es war ein Neustart – nicht nur weil es der Saisonauftakt war, sondern weil der KFC die zweite Saison nicht in Krefeld in der aus Sicherheitsgründen gesperrten Grotenburg spielen kann. Im Vorjahr ging der Wechsel nach Duisburg mehr oder weniger schief. Mannschaft und Fans wurden an der Wedau nicht heimisch. Jetzt also der zweite Versuch in Düsseldorf. Alles war neu und natürlich gewöhnungsbedürftig. Über 90 Prozent der 54.000 Plätze in der Merkur Spielarena blieben leer, doch die Fans aus Uerdingen und Halle gaben sich redlich Mühe, Fußball-Stimmung zu verbreiten.