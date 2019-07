Stürmer ausgeliehen : KFC holt Angreifer Boubacar Barry aus Bremen

Krefeld Der KFC Uerdingen hat einen weiteren talentierten Stürmer verpflichtet. Boubacar Barry wurde für eine Saison vom SV Werder Bremen ausgeliehen. Zuvor hatte der 23-Jährige seinen 2020 auslaufenden Vertrag an der Weser verlängert.

Barry ergänzt das Angebot in der Offensive, in der zwei Torjäger verletzt fehlen: Osayamen Osawe pausiert wegen muskulärer Probleme und Andriano Grimaldi wegen einer Oberschenkelverletzung.

Der 17-fache Jugend-Nationalspieler Barry absolvierte in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nur zehn Einsätze für Bremens zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord, in denen er zwei Tore und fünf Vorlagen erzielte. Zuvor spielte er für den Karlsruher SC 34 Mal in der Zweiten Bundesliga und erzielte dort einen Treffer.