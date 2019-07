Ehemaliger Bayern-Spieler : Jan Kirchhoff übernimmt beim KFC als Anführer

Werfenweng Jan Kirchhoff ist der designierte Kapitän des KFC Uerdingen. Im Trainingslager erzählt der ehemalige Spieler des FC Bayern München und FC Schalke 04, warum die Binde ihm aber nicht so wichtig ist.

Kirchhoff sitzt entspannt auf der Terrasse des Travel Charme Hotels und genießt das Ambiente der traumhaft gelegenen Herberge in Werfenweng, wo Direktor Markus Buchhagen alles dafür tut, damit sich die Gäste wohl fühlen. Allerdings ist Kirchhoff auch Gutes gewohnt, denn der gebürtige Frankfurter gehörte den Bundesligakadern in Mainz, München und auf Schalke an, ehe er nach England wechselte und Anfang des Jahres nach Deutschland zurückkehrte. Den Zweitligisten 1. FC Magdeburg konnte er jedoch vor dem Abstieg nicht mehr retten.

Und was ist nun mit dem Aufstieg? „Als Leistungssportler will ich jedes Spiel gewinnen“, sagt Kirchhoff. „Natürlich wollen wir erfolgreich sein und die Leistungsdichte ist sehr hoch. Aber wir kommen aus dem Mittelfeld der Liga und es ist das zweite Drittligajahr. Man tut gut daran, keine großen Ziele raus zu posaunen.“ Halle, Ingolstadt, Kaiserslautern, Magdeburg und andere seien „alles Teams, die oben mitspielen wollen. Wichtig ist, an der eigenen Qualität zu bauen und daran zu glauben. Und dass der Trainer uns sehr viel hilft und uns einen klaren Plan mit gibt.“

Doch der ehemalige Junioren-Nationalspieler, der 29 Länderspiele bestritten hat, will das Amt auch nicht überbewerten. „Ich habe immer den Anspruch zu führen und für die Mitspieler da zu sein“, sagt er. „Meine Position in der Mannschaft ändert sich dadurch nicht. Dafür braucht man kein Amt.“ Dass er die Binde getragen hat, ist noch nicht allzu lange her das war in der vergangenen Saison in Magdeburg. „Da war ich Interimskapitän“, berichtet er. „Dass ich Kapitän war, das war zuletzt in der A-Jugend in Mainz.“