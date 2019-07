Alte Wirkungsstätte : Evina will bei Bayern II nur dezent jubeln

So elegant tanzt der Uerdinger Franck Evina den Hallenser Patrick Göbel aus und erzielt das Siegtor. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Der 19 Jahre alte Torjäger wurde vom FC Bayern München an den KFC Uerdingen ausgeliehen. Am Samstag trifft der Kameruner an der Grünwalder Straße auf ehemalige Kameraden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thomas Schulze Von Thomas Schulze Autorendetails aufklappen Thomas Schulze (ths) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post zum Autorenprofil

Franck Evina sitzt neben einem alten Bekannten: Heiko Vogel. Jetzt ist er sein Trainer. Das ist allerdings neu für ihn. Der 19 Jahre alte Stürmer kennt den Coach aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern München. Doch in den vier gemeinsamen Jahren hatten sie nie so direkt miteinander zu tun wie heute. Vogel trainierte damals die U 19, anschließend die zweite Mannschaft, da kickte Evina noch in der U 17.

Aber Vogel, später auch Nachwuchskoordinator bei den Bayern, hat die Entwicklung des Angreifers natürlich im Blick gehabt. Entsprechend zögerte er auch nicht, als bekannt wurde, dass Evinas Leihvertrag mit Holstein Kiel vorzeitig gelöst wird. Dass sich der Stürmer beim Zweitligisten nicht hatte durchsetzen können, irritierte den Trainer nicht. Er weiß um das Potenzial des Spielers, aber auch, dass der Sprung aus der Jugend in den Seniorenbereich nicht immer auf Anhieb klappt. „Das ist der größte und schwerste Sprung“, sagt Vogel. „Da trennt sich oft noch einmal die Spreu vom Weizen.“ Den Unterschied mache aber nicht die fußballerische Qualität aus. „Es ist die Lebensweisheit. Bei den Profis musst du stressresistent sein, da muss der Puls ruhig bleiben.“

Info Von München über Kiel nach Uerdingen Franck Evina wurde in Yaounde in Kamerun geboren. Als 13-Jähriger wechselte er vom SV Neuperlach zum FC Bayern. Im Januar wurde er für eineinhalb Jahre an den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen, doch wurde der Vertrag im Sommer aufgelöst. Sogleich wurde er für ein Jahr an den KFC ausgeliehen.

Einen weiterer Schritt auf diesem Weg hat Evina gegen Halle gemacht. Bei seinem Drittligadebüt erzielte er das Siegtor. „Eigentlich wollte ich den Ball abspielen“, sagt der Stürmer lächelnd. „Aber dann habe ich gesehen, dass der Gegenspieler schon lag, da habe ich geschossen.“

Foto: Stefan Brauer 39 Bilder 3. Liga 19/20 - der Spielplan des KFC Uerdingen.

Vogel freut sich vor allem darüber, dass Evina diese eine Chance genutzt hat – eben ohne Anzeichen von Stress, eiskalt. „Er hat schon in der Vorbereitung einen guten Eindruck gemacht“, sagt Vogel. „Zum Beispiel gegen Donezk, da hatte er körperlich sehr starke Verteidiger gegen sich. Da habe ich ihm gesagt, dass er nicht zehn oder zwanzig, sondern nur zwei, drei Möglichkeiten bekommt, und dann muss er da sein. Das hat er gegen Halle gezeigt.“

Nach dem frustrierenden Halbjahr in Kiel ist der Start in Uerdingen geglückt. Dabei hat er auch davon profitiert, dass in Osayamen Osawe und Adriano Grimaldi zwei Stürmer verletzt fehlen. Die Zeit will Evina nutzen. „In jungen Jahren geht es darum, Erfahrung zu sammeln und Spielpraxis zu bekommen“, sagt er. In der kurzen Zeit hat er schon zu spüren bekommen, dass es im Profigeschäft härter zugeht. „Hier werden die Zweikämpfe ganz anders geführt, viel robuster.“

Psychische Stärke hat er aus München mitgebracht. Das Bayern-Gen, diese „Mia san mia“-Mentalität schwingt durchaus mit, wenn er über den KFC spricht: „Wir haben eine sehr gute, erfahrene Mannschaft. Wir haben die Klasse, um ganz oben um den Aufstieg mitzuspielen.“ Ganz so deutlich wird Vogel nicht, aber er bleibt nicht weit dahinter zurück: „Die Liga ist gut. Aber wir brauchen uns sicherlich hinter keinem zu verstecken.“