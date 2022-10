1. Liga Fußball Niederlande : Vermeintlicher Lieferando-Fahrer sorgt für Spielunterbrechung

Düsseldorf Es klingt kurios, ist aber wahr: Das Eredivisie-Spiel zwischen dem FC Volendam und dem SC Heerenveen musste am Sonntag unterbrochen werden, weil ein vermeintlicher Essenslieferant auf den Platz gelaufen war. Was hinter dieser Aktion stecken könnte – außer einem Werbegag.

In der ersten niederländischen Liga musste am Sonntag die Partie zwischen dem FC Volendam und dem SC Heerenveen gleich zweimal unterbrochen werden. In der 67. Minute der Eredivisie-Partie sorgte zunächst ein Gewitter für eine Spielunterbrechung.

Ob es sich hierbei um einen Werbegag handelt, ist bislang nicht bekannt. In den sozialen Medien wird darüber spekuliert, dass hinter dieser Aktion der niederländische YouTuber Divaio stecken könnte. Auf seinen YouTube-Kanal mit rund 85.000 Abonnenten hatte Divaio in der Vergangenheit bereits mehrere Videos veröffentlicht, in denen er seine Zuschauer mit „Pranks“, also vorab geplanten Streichen, zum Schmunzeln bringt. Womöglich hatte er nun also die Idee, dass es nicht auch lustig wäre, wenn er als verkleideter Essenslieferant auf ein Fußballfeld stürmt – und dann auch noch in denselben orangenen Farben wie die Heimtrikots des FC Volendam.