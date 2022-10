Jugendhandball-Bundesliga : A-Jugend des TSV empfängt BHC zu wichtigem Derby

Dormagen Die Partie gegen den Bergischen HC ist für den Nachwuchs der Dormagener ein Schlüsselspiel. Beide Teams stehen in der Tabelle ganz dicht beisammen.

Die Fans des TSV Bayer Dormagen können sich am Samstag auf ein sattes Handballprogramm freuen. Denn am Abend spielen nicht nur die Männer in der 2. Bundesliga gegen Eisenach, zuvor steht am Höhenberg ab 16 Uhr auch noch in der A-Jugend-Bundesliga das Derby gegen den Bergischen HC an. Inhaber einer Dauerkarte und Besitzer einer Karte aus dem Vorverkauf für die 2. Liga haben freien Eintritt für die Partie.