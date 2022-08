Nach Ajax Amsterdam : Auch PSV Eindhoven verbietet Schilder mit Trikot-Wünschen

Eindhoven Der niederländische Erstligist folgt damit dem Beispiel von Liga-Rivale Ajax Amsterdam und untersagt künftig das Mitbringen selbst gebastelter Plakate mit Bitten um Spielertrikots. Als Ausgleich hat sich die PSV aber bereits eine kreative Alternative überlegt.

Nach Ajax Amsterdam hat auch der niederländische Ligarivale PSV Eindhoven das Mitbringen von Schildern, auf denen meist Kinder nach den Trikots der Spieler fragen, verboten. Der Klub will damit nach eigenen Angaben „dem Trend entgegenwirken, dass sich junge Fans in der Schlussphase an bestimmten Orten drängen, um ein Trikot zu ergattern“, teilte PSV am Freitag mit.