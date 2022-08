Klavierkonzerte mit der Kölner Akademie : Witzhelden-Komponist im Radio

Leichlingen/Köln Der Deutschlandfunk bringt Neuaufnahmen von drei Klavierkonzerten von Johann Wilhelm Wilms. Der Musiker und Komponist wurde vor 250 Jahren im Höhendorf geboren.

Zum 250-Jährigen des in Witzhelden geborenen Musikers und Komponisten Johann Wilhelm Wilms (1772-1847) hat das Label BIS eine CD mit Neuaufnahmen von drei seiner insgesamt fünf Klavierkonzerte herausgebracht. Wer in Wilms’sche Konzerte mal hineinhören möchte, dem bietet sich am kommenden Montag vor dem heimischen Radio Gelegenheit dazu. Von 21.05 bis 22 Uhr bringt der Deutschlandfunk (DLF) in seiner Sendung „Musik-Panorama“ die Konzerte für Klavier und Orchester E-Dur, op. 3, C-Dur, op. 12, sowie D-Dur, op. 26. Es handelt sich um Aufnahmen vom April, Mai und August 2021 aus der Immanuelskirche, Wuppertal, mit Ronald Brautigam am Fortepiano sowie der Kölner Akademie unter Leitung von Michael Alexander Willens.