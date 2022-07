Rotzen, Rudelbildung, Reklamieren : 11 Unarten, die der Fußball dringend abstellen sollte

24 Bilder 11 Unarten, die im Fußball niemand vermissen würde

Meinung Düsseldorf Der Fußball entwickelt sich stetig weiter. So war es schon immer, und so wird es sicherlich auch immer sein. Elf Dinge gibt es aber, die unsere Sportredakteure massiv am aktuellen Spiel stören.

Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Phänomen, das so viele Menschen in seinen Bann zieht wie der Fußball, polarisiert. Für die einen ist er Lebenselixier, für die anderen verkommener Spielball des globalen Kommerzes. Der Fußball hat unbestritten eine Kraft, die Welt ein bisschen besser zu machen. Immer da, wo er Fair-Play in den Vordergrund stellt, wo Szenen von Teamgeist und Miteinander um die Welt gehen und wo er Millionen Kindern vermittelt, dass Sporttreiben eine wirklich gute Sache ist.

Aber der Fußball tut sich eben auch schwer. Er ist im Profibereich längst mehr Geschäft als volksnahe Unterhaltung. Abo-Preise, Milliardensummen oder die umstrittene WM in Katar bestimmen die öffentliche Diskussion. Die Kritiker werden eher mehr, als dass sie verstummen. Dabei ist der Fußball ein Orbit. Vereine, Spieler, Manager, Trainer, Unternehmen, Zuschauer, TV-Stationen, Medien – sie alle und noch viel mehr bilden ihn zusammen. Und sie alle tragen zu seiner Außendarstellung bei.

Dass diese Außendarstellung nicht immer die beste ist, hängt auch mit Unarten zusammen, die der Fußball in seinem Orbit über die Jahre gebildet hat. Auf dem Platz und neben dem Platz.

Sei es das permanente Rotzen auf dem Platz, das ständige Lamentieren von Spielern und Offizielle, das Becherwerfen, das immer mehr zunimmt oder die vielen, vielen Plakate auf den Tribünen, mit denen Fans ihrem Wunsch nach einem Spielertrikot ausdruck verleihen – all diese Dinge nerven viele Fußball-Fans inzwischen massiv. Einhalt geboten wird ihnen aber nur selten.