4:0-Erfolg mit B-Besetzung : Fortuna fertigt Twente Enschede im Testkick ab

Düsseldorf Daniel Thioune bleibt selbst im Testspiel mit Fortuna ungeschlagen – gegen den niederländischen Spitzenklub Twente Enschede setzten sich die Düsseldorfer 4:0 durch. Der Cheftrainer nutzte die Partie, um Profis aus der dritten Reihe eine Bühne zu bieten. Ein Akteur traf gleich doppelt.

Die Geschichte von Toni Pledl ist schon außergewöhnlich. Als er sich in der vergangenen Saison schwer verletzte, da war überhaupt nicht klar, ob und wann er seine Karriere fortsetzen würde. Sein Arbeitgeber hat versucht, ihn in dieser Zeit so gut es geht zu unterstützen – unter anderem mit einem neuen Vertrag. Mittlerweile ist er wieder zurück, doch in der Hierarchie des Teams ist er in die dritte Reihe abgerutscht.