Neue Hausordnung : Ajax Amsterdam verbietet Trikot-Bettel-Plakate

Amsterdam „Kann ich bitte Dein Trikot haben?“ Die von vielen als Unsitte empfundenen Plakate mit dieser und ähnlichen Formulierungen werden bei Ajax Amsterdam verboten. Viele Fans bejubeln die Entscheidung als vorbildlich. Es gibt jedoch Gründe für Vereine, mit dieser Entscheidung vorsichtig umzugehen.

Wenn Spieler ihr letztes Hemd geben, freut das in der Regel auch die Klubführung. Ajax Amsterdam möchte das nun sogar verordnen. Künftig soll nämlich Schluss sein mit dem längst etablierten aber gleichsam bei vielen unbeliebten Ritual der Kleiderspenden von Fußballprofis an mehr oder minder aufdringlich darum bittende Fans. „Bitte gib mir Dein Trikot“, wahlweise verdringlicht mit bisweilen abenteuerlichen Tauschangeboten, ist in den vergangenen Jahren immer öfter in nahezu allen Fußballstadien zu lesen gewesen. Meistens auf Pappschildern von tendenziell minderjährigen Fans. Nicht nur Anhängern fortgeschrittenen Alters waren Aufdringlichkeit und Masse, in der die Trikotwünsche vorgetragen wurden, zunehmend ein Gräuel. Mit dem niederländischen Rekordmeister hat nun ein Klub recht rabiate Schritte gegen die immer zahlreicheren Pappschilder durchgesetzt. Fans sollen mit ihren handgeschrieben Spendenaufrufen künftig nicht mehr ins Stadion dürfen, das berichten niederländische Medien. Schon beim Supercup am vergangenen Samstag gegen Eindhoven soll die Maßnahme umgesetzt und zahlreiche Schilder konfisziert worden sein.