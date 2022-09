„Mögliche Unruhen“ : Kein Verkauf von Karten für Lazio gegen Feyenoord an Niederländer

Kein Verkauf von Karten für Lazio gegen Feyenoord an Niederländer

Rom In der Europa League trifft Lazio Rom auf Feyenoord Rotterdam. Fans der Niederländer müssen das Spiel aber wohl geschlossen daheim vor dem TV verfolgen - Karten werden an sie nicht verkauft.

Die römische Präfektur hat den Verkauf von Eintrittskarten an niederländische Fans für das Europa-League-Spiel zwischen Lazio gegen Feyenoord verboten. Der Beschluss wurde ergriffen um „die Stadt vor möglichen Unruhen zu schützen“, hieß es am Donnerstag. Die Partie findet am 8. September im Olympiastadion statt.