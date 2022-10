VfJ nach 3:4-Pleite Tabellenletzter : SV Kuckum gewinnt wildes Spiel am Ohof gegen Ratheim

Mit diesem Linksschuss bringt Elias Halfenberg (r.) die Ratheimer gegen Kuckum früh in Führung. Für Punkte reicht dieses Tor nicht. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Sieben Treffer, ein fragwürdiger Strafstoß, der die Wende einleitet: Zwischen dem VfJ Ratheim und dem SV Niersquelle Kuckum geht es am Freitagabend unter Flutlicht hoch her. Am Ende siegen die Gäste knapp mit 4:3. Ratheim rutscht damit ans Tabellenende.

Sven Ingendorn, Trainer des VfJ Ratheim, konnte es nicht fassen: „Da spielen wir in meinen Augen eigentlich die beste erste Halbzeit der Saison, und kassieren dabei trotzdem vier Tore.“ Diese vier Tore erzielte der SV Niersquelle Kuckum beim 4:3-Erfolg am zehnten Spieltag in Ratheim.

Es ging direkt stürmisch los am Ohof, und es dauerte nur bis zur siebten Minute, ehe Nachwuchskicker Elias Halfenberg, der auch noch bei den A-Junioren spielen dürfte, das 1:0 machte. Kurz darauf kombinierten sich die Gäste schön nach vorne, Jan Ockun legte schließlich quer auf Benedict Krüger, der zum Ausgleich einschob (10.).

Die Platzherren zeigten sich wenig beeindruckt, und mit dem ersten Angriff nach dem Gegentreffer brachte Julian Schmidt mit einem schönen Treffer Ratheim wieder nach vorne (11.). Es sah nun so aus, als wären die Gastgeber dem 3:1 nahe, da entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für Kuckum, nachdem er ein Foul von VfJ-Keeper Tim Küppers gesehen hatte. Bei der Bewertung dieser Szene waren sich nach der Partie beide Trainer einig: „Das war nie ein Elfer. Nachdem wir dadurch das 2:2 kassiert haben, war ein Knick in unserem Spiel“, meinte Sven Ingendorn.

Auch sein Kuckumer Gegenüber Christoph Scheufen bezeichnete den Elfer als „sehr fragwürdig“. Das alles störte Simon Schopen, der den Strafstoß sicher zum 2:2 verwandelte, recht wenig. (24.). Damit war das Spektakel in der ersten Halbzeit noch lange nicht vorbei. Mit einem Doppelschlag sorgte Benedict Krüger (27./42.) für eine scheinbar komfortable Kuckumer 4:2-Führung zur Pause. Zu beiden Toren hatte Patrick Knorn die Vorarbeit geleistet.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gastgeber direkt, dass sie das Spiel noch lange nicht aufgegeben hatten. Einige Male hielt Kuckums Torhüter Yannik Gillessen die Führung fest. Doch nach einer guten Stunde war der Schlussmann machtlos, als Florian Jansen zum 3:4 getroffen hatte. Nach vorne versuchten die Ratheimer jetzt alles, mussten aber immer mit der Gefahr von Kuckumer Kontern leben. Letztendlich blieb es bei der knappen Niederlage für den VfJ, wodurch man auf den letzten Tabellenrang zurückgefallen ist.

Durchschnaufen konnte Kuckum-Coach Christoph Scheufen nach der Begegnung: „Ich finde, es war teilweise ein wildes Spiel. In der zweiten Halbzeit ging es dann etwas ruhiger zu. Uns hat der Elfmeter zum 2:2 in die Karten gespielt. Danach hatten wir das Spiel eigentlich gut im Griff.“