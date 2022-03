Premier League : Ronaldo mit Dreierpack für United – Liverpool bleibt an Man City dran

Ronaldo mit Dreierpack für United – Liverpool bleibt an Man City dran

Update Brighton Die Meisterschaft in der englischen Premier League bleibt spannend. Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp bleibt durch einen 2:0-Sieg bei Brighton & Hove Albion an Manchester City dran. Im Abendspiel glänzte Manchester United mit Christiano Ronaldo.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool bleiben im Titelrennen der Premier League in Schlagdistanz. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers holte am Samstag bei Brighton & Hove Albion einen 2:0 (1:0)-Pflichtsieg und liegt als Tabellenzweiter weiterhin nur drei Punkte hinter Spitzenreiter und Meister Manchester City. Für Liverpool war es der achte Ligasieg in Folge.