Mit Werner-Treffer : Chelsea verhindert FA-Cup-Aus bei Zweitligisten

Luton Der FC Chelsea hat auch dank Torschütze Timo Werner eine Blamage im englischen FA Cup verhindert und mit viel Mühe das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel gewannen nachzweimaligem Rückstand knapp mit 3:2 gegen Luton Town.

Am späteren Mittwochabend kämpft auch Liverpool im Premier-League-Duell mit Norwich City um einen Platz im Viertelfinale. In einem weiteren Erstliga-Vergleich stehen sich der FC Southampton und West Ham United gegenüber.

Nach 19 Jahren als Eigentümer : Abramowitsch kündigt Verkauf vom FC Chelsea London an

Tuchel baute Chelseas Mannschaft erheblich um. Verteidiger Antonio Rüdiger war in der Anfangsformation des Vorjahresfinalisten einer von nur zwei Spielern, die auch gegen Liverpool begonnen hatten. Während Kai Havertz beim Klub-Weltmeister nach seinen starken Auftritten in den vergangenen Wochen eine Pause einlegen durfte, erhielt Rüdigers zweiter Nationalmannschafts-Kollege Timo Werner ebenso eine Bewährungschance im Sturm der Startelf wie der zuletzt umstrittene Torjäger Romelu Lukaku .

Bereits am vergangenen Dienstag hatte Zweitligist FC Middlesbrough gegen das Premier-League-Spitzenteam Tottenham Hotspur mit 1:0 n.V. wie schon in der vorherigen Runde gegen Rekordmeister Manchester United für eine Überraschung gesorgt. Meister Manchester City sowie Crystal Palace hingegen fuhren bei unterklassigen Zweitliga-Teams die erwarteten Favoritensiege ein.

Das Viertelfinale komplettieren die Sieger der beiden ausstehenden Begegnungen. Am Donnerstag empfängt der FC Everton den Fünftliga-Verein FC Boreham Wood, ehe am Montag der frühere Europokalsieger Nottingham Forest nach seinem Erfolg in der Runde der letzten 32 gegen Cupverteidiger Leicester City gegen den Zweitliga-Rivalen Huddersfield Town antreten muss.