Trotz Niederlage : Klopp steht mit dem FC Liverpool erneut im Viertelfinale

Liverpool Der FC Liverpool hat sich ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League gezittert. Trotz einer Niederlage vor heimischer Kulisse gegen Inter Mailand reichte es zum Weiterkommen.

Teammanager Jürgen Klopp hat in seinem siebten Jahr beim FC Liverpool zum vierten Mal das Viertelfinale der Champions League erreicht. Im Rückspiel gegen Inter Mailand mussten die Reds aber noch einmal zittern: Am Ende reichte eine 0:1 (0:0)-Niederlage an der Anfield Road, weil der Premier-League-Klub das Hinspiel beim italienischen Meister 2:0 gewonnen hatte.