Chelsea-Trainer nimmt Schuld auf sich : Tuchel verzockt sich mit Torwart-Wechsel

London Der eingewechselte Chelsea-Torhüter Kepa Arrizabalaga wird im Ligapokal-Endspiel gegen den FC Liverpool zur tragischen Figur. Trainer Thomas Tuchel nimmt den 27-Jährigen jedoch in Schutz und übernimmt die Verantwortung für die Final-Niederlage.

Dabei hätte Tuchel am Sonntagabend in der Verlängerung des Finales wie im gewonnenen Uefa-Supercup-Finale im August wieder ein kluger Schachzug gelingen können. Damals war Keeper Kepa Arrizabalaga auch extra eingewechselt worden und sicherte mit zwei gehaltenen Elfmetern gegen den FC Villarreal aus Spanien den Titel. Doch gegen Liverpool ging es schief. In der 120. Minute kam Kepa (27) wie vorher besprochen für Stammtorhüter Edouard Mendy auf das Feld, hielt keinen von elf Elfmetern, um dann selbst anzutreten und den Ball über das Tor der Reds zu schießen.