Nach 19 Jahren als Eigentümer : Russe Abramowitsch kündigt Verkauf vom FC Chelsea London an

Russe Abramowitsch kündigt Verkauf vom FC Chelsea London an

London Eine Ära geht zu Ende: Der russische Oligarch Roman Abramowitsch hat angekündigt, den englischen Fußballklub Chelsea nach fast 20 Jahren zu verkaufen. Der Erlös soll an die Opfer des Ukraine-Kriegs gehen, kündigte der Milliardär an.

Der russische Eigentümer des englischen Fußball-Clubs FC Chelsea, Roman Abramowitsch, will den Champions-League-Sieger verkaufen. Der Erlös solle über eine Stiftung den Opfern des Ukraine-Kriegs zugutekommen, teilte der 55 Jahre alte Milliardär am Mittwoch mit. Der russische Oligarch steht seit Wochen in Großbritannien wegen seiner angeblichen Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin im Fokus der Aufmerksamkeit. Immer wieder forderten Abgeordnete im Unterhaus, ihn auf die Sanktionsliste zu setzen.