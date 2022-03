Wegen Ukraine-Krieg : Premier League stoppt Ausstrahlung von Fußballspielen in Russland

Die Premier League wird nicht mehr in Russland zu sehen sein.

London In Russland wird künftig kein Spiel mehr der englischen Premier League zu sehen sein. Das gab die Liga am Dienstag bekannt. Der Grund ist der Krieg in der Ukraine.

Die englische Premier League reagiert auf den russischen Angriffskrieg und setzt den TV-Vertrag mit Sendepartner Rambler (Okko Sport) nach einer "einstimmigen Entscheidung" der Vereine mit sofortiger Wirkung aus. Zugleich werde man eine Million Pfund (rund 1,2 Millionen Euro) zur humanitären Unterstützung in die angegriffene Ukraine spenden, teilte Englands höchste Fußballliga am Dienstag mit.

"Die Premier League verurteilt Russlands Invasion in der Ukraine scharf. Wir rufen zum Frieden auf. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen", erklärte die Liga, die mit der Aussetzung des TV-Vertrags in Russland dem Beispiel der französischen Ligue 1 folgt.

"Wir unterstützen voll und ganz die Entscheidung der Premier League, die Übertragung von Spielen in Russland als Reaktion auf Wladimir Putins barbarische, sinnlose Invasion in der Ukraine einzustellen", sagte der britische Sportminister Nigel Huddleston: "Russland darf seinen illegalen Krieg nicht durch Sport legitimieren."

Am vergangenen Wochenende brachten die 20 Vereine der Premier League ihre Solidarität mit der Ukraine mit verschiedenen Aktionen zum Ausdruck.

