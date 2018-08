Testspiel von Fortuna Düsseldorf beim FC Remscheid: Usami trifft bei 8:0-Sieg

Remscheid Der vorletzte Test vor dem ersten Pflichtspiel der Saison ist Fortuna Düsseldorf gelungen. Die Fortunen brauchten beim FC Remscheid zwar eine Weile, um in die Partie zu finden, gewannen dann aber deutlich.

Das Röntgen-Stadion hat schon einmal bessere Zeiten erlebt. Zum Beispiel im Juli 1992. Damals setzte sich der FC Remscheid in einer Partie der Zweiten Liga mit 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf durch. Peter Gemein und Ingmar Putz (zwei Treffer) schossen damals vor 7000 Besuchern eine 3:0-Halbzeit-Führung heraus. Der Fortune Günter Breitze konnte noch auf 2:3 verkürzen, zu mehr reichte es aber nicht für die Elf von Horst Köppel. Am Mittwochabend gastierten die Rot-Weißen als Bundesligist bei den Bergischen, die nur noch in der Landesliga spielen. Und die Profis setzten sich gegen die Remscheider vor 1500 Fans mit 8:0 (2:0) durch.