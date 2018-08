Fortuna Düsseldorf trotzt AC Florenz Unentschieden ab

Düsseldorf Fortuna besteht den Härtetest gegen den italienischen Erstligisten AC Florenz im Rahmen der Saisoneröffnung am Samstagnachmittag mit Bravour. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel erreichte in der Hitzeschlacht im Paul-Janes-Stadion ein 1:1 (1:1).

Zunächst wussten sich die Düsseldorfer gegen die überlegenen Gäste nur mit lange Bällen zu helfen und kamen minutenlang nicht aus der eigenen Hälfte heraus. Die Elf aus der Serie A machte Druck, kam aber nur zu wenigen Möglichkeiten. Die beste vereitelte Torwart Raphael Wolf, der einen 22-Meter-Freistoß aus dem Winkel fischte. Dann gingen die Italiener nach einem Abspielfehler von Dodi Lukebakio im Mittelfeld verdient mit 1:0 in Führung (25.). Ausgerechnet Lukebakio, der bei seinem ersten Auftritt in Düsseldorf ansonsten eine prima Vorstellung bot und zu den besten Fortunen zählte. Er sorgte mit seinen Aktionen für Szeneapplaus, riss seine Mannschaft förmlich mit.

Zwei Minuten nach seinem Patzer scheiterte der Zugang freistehend am Gästekeeper, nachdem ihn Benito Raman prächtig in Szene gesetzt hatte (27.). Nach einer halben Stunde wurden die Düsseldorfer besser, weil sie sich nun trauten zu kombinieren. Da tanzte Lukebakio drei Gegenspieler aus und zauberte den Ball auf Marvin Ducksch, der dann mit einem spektakulären Seitfallerzieher knapp scheiterte (29.). Lukebakio war auch an der nächsten gefährlichen Szene beteiligt, brachte den Ball aber nicht am Florenz-Torhüter vorbei (36.). Schließlich kam die Heimelf doch noch vor der Halbzeit zu ihrem Treffer: Ducksch brachte den Ball freistehend am gegnerischen Torwart vorbei im Kasten unter (42.).