Düssedorfer Karnevalisten zeichnen Fortuna-Spitze aus

Düsseldorf Die Mostertpöttches haben Fortunatrainer Friedhelm Funkel und Vorstandsvorsitzenden Robert Schäfer zu Trägern der Karl-Klinzing-Plakette zu machen. Im Oktober wird die höchste Auszeichnung des Düsseldorfer Karnevals verliehen.

Da war Fortuna-Boss Robert Schäfer doch sehr überrascht, als Winfried Ketzer, Chef der Karnevalskünstler-Gilde „Mostertpöttches“, ihm mitteilte: „Wir haben uns entschieden, Sie und Trainer Friedhelm Funkel mit der Karl-Klinzing-Plakette auszuzeichnen.“ Es ist die höchste Auszeichnung im Düsseldorfer Karneval. An sich ist Schäfer, aufgewachsen in Braunschweig, nicht unbedingt mit dem närrischen Virus infiziert. Aber, sagt er, „was die Jeckerei betrifft bin ich lernfähig, im Karneval jedenfalls nie unangenehm aufgefallen“. Zu den Mostertpöttches hat er eine besondere Beziehung: „Ich kenne keinen, der so viel Senf isst wie ich.“ Chetrainer Friedhelm Funkel, sonst ein Musterbeispiel an Disziplin und Zurückhaltung, ist dagegen als gebürtiger Neusser im Karneval ein echtes Feierbiest.