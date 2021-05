„Momentum positiv beeinflusst“ : Fortunas Trainer kontert Kritik an seinen Einwechslungen

Düsseldorf Auch wenn einige Fans das Gegenteil behaupten, die Statistik beweist: Uwe Rösler kann Einwechslungen. Bislang hat Fortunas Trainer oftmals ein glückliches Händchen bewiesen. Gegen Eintracht Braunschweig will er das wiederholen.

Es ist ein Vorurteil, mit dem man bei einem intensiveren Blick in die Statistik recht schnell aufräumen kann. In den Sozialen Medien wird oftmals die Wechselpolitik von Uwe Rösler kritisiert. Zugegeben: Fortunas Trainer trifft ab und an auch Entscheidungen, die unter den Fortuna-Anhängern sicherlich nicht mehrheitsfähig sind. Wechsel wie Florian Hartherz für Leonardo Koutris gehören sicher dazu. Am langen Ende spricht die Statistik aber klar für den Trainer.