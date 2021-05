Trotz Kader-Verstärkung : Deutsches Eishockey-Team verliert auch WM-Test gegen Belarus

Nürnberg Fünfter Test, fünfte Niederlage: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wartet in der WM-Vorbereitung weiter auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Auch gegen Belarus gab es eine Pleite.

Auch mit einem verstärkten Kader fehlt dem deutschen Eishockey-Team noch einiges zur WM-Form. Die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm kassierte am Freitag in Nürnberg gegen Belarus ein 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) und damit im fünften Vorbereitungsspiel die fünfte Niederlage. Das deutsche Tor schoss der bislang einzige deutsche Lichtblick in dieser Vorbereitung auf die WM in Riga (21. Mai bis 6. Juni): Nürnbergs Daniel Schmölz (38.). Für den 29-Jährigen war es im fünften Vorbereitungsspiel das dritte Tor.