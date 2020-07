Uwe Röslers Saisonbilanz : „Ich mache täglich Fehler, aber vieles richtig“

Düsseldorf Fortunas Trainer Uwe Rösler übernimmt nach dem Abstieg die Verantwortung – jedoch nur für die letzten 15 Spiele. Jetzt fliegt er erst einmal nach Mallorca, doch die Kaderplanung geht mit unverminderter Intensität weiter.

Knapp 64 Stunden nach der 0:3-Niederlage bei Union Berlin, die Fortunas sechsten Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga bedeutete, hat Trainer Uwe Rösler eine erste Saisonbilanz gezogen. „Ich übernehme absolut die Verantwortung“, sagt der 51-Jährige, „allerdings nur für die letzten 15 Spiele. Verantwortung zu übernehmen, gehört zu diesem Job dazu, das hat mich der große Trainer Otto Rehhagel gelehrt. Aber der Abstieg ist immer das Resultat einer ganzen Saison, und die fing im Sommer 2019 mit der Kaderplanung und Vorbereitung an und ging mit der Hinrunde und den ersten Rückrundenspielen weiter. Und dafür kann ich nicht die Verantwortung übernehmen.“

Was ein wenig wie Nachkarten gegen seinen Vorgänger Friedhelm Funkel und den früheren Sportvorstand Lutz Pfannenstiel klingt, ist in erster Linie die Reaktion auf die heftige Kritik, die zuletzt in Teilen der Medien auf ihn einprasselte. Die Behauptung, dass er diese gar nicht bemerkt habe, glaubt vermutlich nicht mal er selbst. Schon eher den Zusatz: „Ich nehme wahr, was die Mannschaft und der Trainerstab zu mir gesagt haben, und natürlich die Verantwortlichen im Verein. Sie haben mir von der ersten Minute an bis zum Abpfiff in Berlin den Rücken gestärkt.“