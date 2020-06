Kostenpflichtiger Inhalt: Fortunas Weg in die Zweite Liga : Chronologie eines Abstiegs – Teil eins

Dawid Kownacki (vorn) und Rouwen Hennings nach dem Abstieg in Berlin. Foto: dpa/Maja Hitij

Düsseldorf Fortuna tritt nach der 0:3-Niederlage gegen Union Berlin zum sechsten Mal in ihrer Geschichte den Gang in die Zweite Liga an. Der erste Teil eines Protokolls der Saison 2019/2020 zeigt, dass schon im Jubel um den Klassenerhalt im Mai 2019 eine gewisse Skepsis aufkam.