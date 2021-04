Für das Spiel gegen Karlsruhe : So plant Rösler mit Hoffnungsträger Appelkamp

Düsseldorf Shinta Appelkamp hat schwierige Monate hinter sich. Eine Verletzung im Oberschenkel warf ihn immer wieder zurück. Nun könnte der Youngster gegen den Karlsruher SC aber sein Comeback in der Startelf feiern. Trainer Uwe Rösler verrät, wie er mit ihm plant.

Shinta Appelkamp hätte in dieser Saison Fortunas Aufstiegsgarant sein können. Gerade gegen Ende der vergangenen Hinrunde präsentierte sich der 20-Jährige in einer bestechenden Form. Mit einher ging auch eine Fortuna-Serie von acht ungeschlagenen Spielen. Im letzten Hinrundenspiel gegen Greuther Fürth riss er sich dann aber eine Muskelfaser im Oberschenkel.

Die Folge: Appelkamp musste gleich mehrere Wochen pausieren. Seinem Comeback gegen Hannover folgte der nächste Rückschlag. Die Muskulatur im betroffenen Oberschenkel machte noch nicht so mit, wie er es gern wollte. Appelkamp reiste anschließend sogar zu einem Spezialisten nach München, um ja keine Fehler in der Rehabilitation zu begehen.

Nicht nur für den gebürtigen Japaner ein Rückschlag. Auch Fortuna kam sein Ausfall teuer zu stehen. Mit ihrem Youngster holten die Düsseldorfer 1,94 Punkte pro Spiel. Ohne ihn waren es nur 1,23 Zähler. Im Kampf um den Aufstieg vermutlich zu wenig. Mit seinen Leistungen hat sich Appelkamp also innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Hoffnungsträger entwickelt. Dennoch warnte Trainer Uwe Rösler jüngst: „Es wird viel Druck entwickelt. Man sollte einen so jungen Spieler nicht überladen. Da müssen wir aufpassen.“ Appelkamp sollte behutsam zu seinen 100 Prozent geführt werden.

Diesen 100 Prozent nähert er sich immer weiter an. So weit, dass Rösler nun ernsthaft wieder darüber nachdenken kann, seinen Schützling in die Startelf am kommenden Montag zu beordern. „Er hat diese Woche voll trainiert. Ich glaube, mit Shinta kann alles passieren“, sagt Rösler vielsagend. Die Chancen, dass der 20-Jährige gegen den KSC startet, stehen also nicht schlecht.