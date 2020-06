„Spürbar peinlich“ : Selbst Köln-Fans schämen sich für ausgebliebene Schützenhilfe

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist nach der 0:3-Niederlage gegen Union Berlin in die 2. Bundesliga abgestiegen. Auch der 1. FC Köln konnte keine Schützenhilfe leisten. Die Domstädter verloren gegen Werder Bremen mit 1:6. Das ließ viele Fans fassungslos zurück.

Ob der 1. FC Köln 0:1, 0:3 oder 1:6 in Bremen verlor, es hätte niemanden interessiert, wenn Fortuna ihre Pflichtaufgabe selbst erledigt hätte. Doch durch die 0:3-Pleite in Berlin gerät nun auch die Leistung des rheinischen Rivalen in den Fokus. Denn die 1:6-Klatsche in Bremen zeigte vieles auf – nur eben kein eigenes Engagement.