Kostenpflichtiger Inhalt: Elf Fragen und Antworten : Wie geht es nun bei Fortuna nach dem Abstieg weiter?

Szenen eines Abstiegs: Fortunas Trainer Uwe Rösler (re.) tätschelt Markus Suttner. Foto: imago images/Nordphoto/nordphoto / Engler via www.imago-images.de

Analyse Düsseldorf Der Abstieg der Düsseldorfer kommt auf Grund der finanziellen Voraussetzungen nicht total überraschend. Es wäre allerdings deutlich mehr drin gewesen. Wie will der Verein nun den Wiederaufstieg schaffen und was ist dazu nötig?

Am Ende sitzen die Spieler auf dem Rasen im Stadion in der Alten Försterei und blicken ins Leere. Fortuna Düsseldorf ist am letzten Spieltag aus der Fußball-Bundesliga in die Zweitklassigkeit abgestiegen. Sportlich war das 0:3 bei Union Berlin völlig verdient. Doch wie geht es nun weiter?

1. Ist der direkte Wiederaufstieg das Ziel? Der Verein wird das Ziel vermutlich erst formulieren, wenn der Kader steht. Dennoch kann es kaum anders lauten. Fortuna hat ein stabiles finanzielles Fundament und muss den Anpruch haben, den Abstieg als Betriebsunfall zu sehen. Das mittelfristige Ziel muss weiter lauten, Fortuna in der Bundesliga zu etablieren.

2. Was erwartet Fortuna in der Zweiten Liga? Sportlich erwartet den Klub das Problem, in beinahe jeder Partie der Favorit zu sein. Damit muss man erst einmal zurechtkommen, zumal es durchaus starke Konkurrenz gibt – den Verlierer der Relegation, zudem große Klubs wie Hannover oder Nürnberg, die sich nach einem schwachen Jahr verstärken werden. Die Fans erwarten weitere Reisen, denn neben Fortuna gibt es nur zwei weitere NRW-Vereine: Mitabsteiger Paderborn und Bochum. Eventuell kommt aus der Dritten Liga noch Duisburg hinzu. Auf jeden Fall werden sich alle an neue Anstoßzeiten gewöhnen müssen: Mehr Freitag- und Sonntagspiele, samstags bereits um 13 Uhr. Als Absteiger mit vergleichsweise prominentem Namen wird Fortuna allerdings öfter am neuen „Topspiel“-Termin samstags um 20.30 Uhr angesetzt werden.

3. Wie ist es um die Finanzen bestellt? Zunächst: Fortuna ist schuldenfrei und nicht stärker von der Corona-Krise betroffen als andere. Klar ist, dass die Düsseldorfer statt rund 38 Millionen Euro TV-Geld nun nur etwa 21 Millionen erhalten werden. Andererseits spart der Verein auch die Nichtabstiegsprämien ein. Nach Informationen unserer Redaktion sind das zwischen vier und fünf Millionen Euro. Spannend wird die Entwicklung im Sponsoring und der Vermarktung. Fortuna vermarktet sich ab diesem Sommer selbst, es gibt keine gesicherten Einnahmen durch einen Fixbetrag eines Vermarkters. Der Abstieg erschwert diese ohnehin schwierige Aufgabe nochmals.

4. Wie ist die Haltung der Fans? Nicht so negativ wie andernorts. Zwar sind sie aktuell enttäuscht, doch gibt es unter den Anhängern eine sehr große und meinungsbildende Gruppe, die extrem kommerzkritisch ist und die Bundesliga sarkastisch „Premiumprodukt“ nennt. Zwar wollen die allermeisten sportlichen Erfolg, können aber mit den Gegebenheiten der Zweiten Liga gut leben.

5. War es richtig, Uwe Rösler sofort eine Jobgarantie zu geben? Es war unnötig. Der Verein hätte auch erst einmal alles in Ruhe sacken lassen können. Niemand hatte so früh ein solches Bekenntnis erwartet. Nun hat man sich fest aneinandergebunden, obwohl noch überhaupt nicht klar ist, wie das Gesicht der neuen Mannschaft aussehen wird. Rösler weiß selbst, dass die in ihn gesteckten Erwartungen immens sind.

6. Wie sieht das Gerüst des Kaders für die neue Saison aus? Es laufen 17 Spielerverträge – auch Leihen – aus, unter anderem Erik Thommy, Kevin Stöger, Steven Skrzybski und Valon Berisha werden wohl nicht zu halten sein. Dennoch steht das Grundgerüst: Florian Kastenmeier, Kaan Ayhan, Andre Hoffmann, Matthias Zimmermann, Jean Zimmer, Marcel Sobottka, Alfredo Morales, Bernard Tekpetey, Nana Ampomah, Dawid Kownacki, Kenan Karaman, Kelvin Ofori und Rouwen Hennings haben alle Verträge für die Zweite Liga.

7. Welche Spieler könnten trotz Vertrag noch wechseln? Ayhan und Zimmermann haben Ausstiegsklauseln in ihren Arbeitspapieren, zumindest Ayhan wird wahrscheinlich gehen. Auch bei Karaman, der sich wie Ayhan Hoffnungen auf eine Teilnahme mit der türkischen Nationalelf an der EM 2021 macht, ist ein Verbleib keineswegs sicher.

8. Welche Leihspieler kehren zum Verein zurück? Davor Lovren hat auch bei seinem Leihverein Slaven Belupo in Kroatien keinen guten Eindruck hinterlassen. Gökhan Gül (Wehen-Wiesbaden) sammelte Einsätze in der Zweiten Liga. Die größte Hoffnung ist Emmanuel Iyoha (Holstein Kiel), der neun Treffer im Unterhaus erzielte.

9. Wie wirkt sich die Corona-Krise aus? Noch ist nicht ganz klar, wie ein Trainingslager in diesen Zeiten aussehen kann. Zudem ist die Frage, ab wann Zuschauer wieder zugelassen werden. Dauert es noch bis 2021, ist das auch ein finanzielles Problem, das dann aber auch alle anderen Vereine haben werden.

10. Wie viel Rückendeckung haben Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann und Sportvorstand Uwe Klein vom Aufsichtsrat? Eine etwas komplizierte Gemengelage. Klein war die erste Personalentscheidung der neuen Aufsichtsratsspitze. Er darf sich also eines gewissen Schutzes sicher sein. Bei Röttgermann stehen die Zeichen auf Abwarten. Die große Liebe ist es nach wie vor nicht, vieles spricht dagegen, in diesen Zeiten eine weitere Baustelle aufzumachen. Öffentlich hat er Fortuna in den vergangenen Wochen gut vertreten.