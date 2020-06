Fortunas Trainer Uwe Rösler : „Emmanuel Iyoha wird seine Chance bekommen“

Düsseldorf Fortuna Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler hat den Angreifer, der an Holstein Kiel ausgeliehen war, für die neue Saison auf dem Zettel. Im Rückblick auf die Abstiegssaison sagt er: „Ich habe jeden Tag Fehler gemacht, aber auch vieles richtig.“

Am Mittwoch fliegt Uwe Rösler erst einmal nach Mallorca. Eine Woche ausspannen in seinem eigenen Haus, um nach Fortunas Abstieg in die Zweite Liga „wieder etwas runterzukommen“, berichtet der Trainer, der den Klub auch im Unterhaus weiter betreuen wird. Natürlich werde er aber auch in seiner „zweiten Heimat“ auf den Balearen immer erreichbar sein in Sachen Kaderplanung, versichert der 51-Jährige. „Den Montag haben unser Sportvorstand Uwe Klein, die Scouts und ich aber schon voll damit verbracht, die neue Mannschaft zu planen.“