Am Freitag erscheint der Spielplan : Gegen wen soll Fortuna die Bundesliga-Saison beginnen?

Saisonauftakt 2018/19: Fortunas Matthias Zimmermann (li.) und der damalige Augsburger Caiuby. Foto: RP Online/Falk Janning

Düsseldorf Am Freitag stellt die Deutsche Fußball-Liga den Spielplan zur neuen Bundesliga-Saison vor. Auch Fortuna Düsseldorf wartet gespannt auf ihren Auftaktgegner – und bei uns können Sie Ihren Wunsch äußern.

Bernd Jolitz

Fußball ist zwar kein Wunschkonzert, und das gilt leider auch für den Spielplan, den die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitag verkünden wird. Aber reizvoll ist es schon, sich einen Ablauf der 34 Spieltage vorzustellen, der einem ganz persönlich bestens entgegenkommt. Möchten Sie zum Beispiel möglichst wenig vom Karnevalstreiben verpassen und wünschen sich deshalb ein Heimspiel der Düsseldorfer Fortuna am Karnevalssamstag? Oder wäre Ihnen das genaue Gegenteil recht und Sie entflöhen dem Trubel am liebsten mit einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Rosenmontag?

Besonderes Interesse ruft natürlich zunächst einmal der erste Spieltag hervor. Dieser wird am Freitag, 16. August, eröffnet – und wer Fortuna gleich an diesem Abend sehen will, muss als ersten Gegner der neuen Saison gleich den FC Bayern München akzeptieren. Traditionell nämlich darf der deutsche Meister die Spielzeit im eigenen Stadion eröffnen, während alle weiteren Partien der ersten Runde erst Samstag und Sonntag steigen.