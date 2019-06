Vertrag bis 2022 : Iyoha verlängert bei Fortuna

Düsseldorf Nun ist die Unterschrift trocken: Emmanuel Iyoha bleibt bis 2022 bei Fortuna. Das teilte der Verein am Mittwochnachmittag mit. Der 21-Jährige soll an einen Zweitligisten verliehen werden.

Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Angreifer Emmanuel Iyoha vorzeitig verlängert ( unsere Redaktion berichtete ). Der 21-Jährige, der in der letzten Saison an Zweitligist Erzgebirge Aue ausgeliehen war, ist nun bis zum 30. Juni 2022 an den Traditionsverein gebunden.

2011 wechselte Emmanuel Iyoha in Fortunas Nachwuchsleistungszentrum, 2016 unterschrieb er bei F95 seinen ersten Profivertrag. In den letzten beiden Spielzeiten war der gebürtige Düsseldorfer zunächst an den VfL Osnabrück und dann an Erzgebirge Aue verliehen. In der letzten Saison kam der Angreifer für Aue in 29 Einsätzen auf drei Tore und sieben Vorlagen in der 2. Bundesliga.