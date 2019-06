Ehemaliger Fortune : Usami wechselt zurück zu Jugendverein Gamba Osaka

Augsburg Die vergangenen beiden Spielzeiten war er für Fortuna Düsseldorf am Ball. Nun wechselt Takashi Usami zurück in seine Heimat.

Angreifer Takashi Usami vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg wechselt zurück zu seinem Jugendverein Gamba Osaka in die japanische J-League. Dies gaben die Augsburger am Montag bekannt. Der 27-Jährige war in den vergangenen beiden Spielzeiten an den Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf ausgeliehen worden.