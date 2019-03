DFL terminiert Restsaison: Fortuna trifft sonntags auf die Bayern

Düsseldorf Die Deutsche Fußball-Liga hat die Bundesliga-Spieltage bis zum Saisonende terminiert. Fortuna trifft demnach sonntags auf den FC Bayern in der Arena. Die letzten acht Partien der Düsseldorfer finden jeweils um 15.30 Uhr statt.

Am 30. Spieltag geht es für den Aufsteiger nach Mainz. Eine Woche später gastiert Werder Bremen in die Düsseldorfer Arena. Beide Partien finden an einem Samstag statt. Das Duell mit dem SC Freiburg findet am Sonntag, 5. Mai, statt.