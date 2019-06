Fans zündeln : Fortuna muss 15.000 Euro Strafe zahlen

In der Düsseldorfer Kurve werden Bengalos gezündet. Foto: Falk Janning/Falk, Janning (jan)

Düsseldorf Das Feuerwerk der Fortuna-Fans beim Pokalspiel auf Schalke kommt dem Verein teuer zu stehen. Der DFB belegt die Düsseldorf mit einer Strafe von 15.000 Euro.

Dieses Urteil fällten die Richter am Montag in Frankfurt/Main. Die Düsseldorfer werden demnach zur Kasse gebeten, weil vor dem Pokalspiel auf Schalke am 6. Februar Düsseldorfer Zuschauer fünf Bengalische Feuer, drei Böller und einen Blinker gezündet hatten. Auch vor Beginn der zweiten Halbzeit brannten die Fans des Aufsteigers Bengalos ab.