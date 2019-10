Die nächste Muskelverletzung : Fortuna-Kapitän Fink muss Training abbrechen

Düsseldorf Für Fortuna Düsseldorf kommt es weiterhin knüppeldick. Kaum sind einige Spieler von Muskelverletzungen zurück, erwischt es schon den nächsten. Oliver Fink muss das Training abbrechen.

Das Verletzungspech bei Fortuna Düsseldorf reißt nicht ab. Trainer Friedhelm Funkel und die Profis hatten sich nach der bitteren 1:3-Niederlage bei Hertha BSC so viel für die Übungswoche vorgenommen – und jetzt muss der Coach um einen wichtigen Baustein bei dem Bestreben, in der Liga wieder auf Kurs zu kommen, schon wieder bangen. Während eines Sprints im Training am Dienstagvormittag griff sich Kapitän Oliver Fink an den rechten Oberschenkel und humpelte vom Feld.