Fortuna-Angreifer Hennings kritisiert Schiedsrichtergespann : „Die mogeln sich das zurecht“

Düsseldorf Fortuna steckt nach sechs Spielen ohne Sieg in der unteren Tabellenregion fest. Nach dem 1:3 bei Hertha BSC war der Frust groß. Vor allem Angreifer Rouwen Hennings machte seinem Ärger Luft - und kritisierte das Schiedsrichtergespann.

Sein 500. Spiel als Bundesliga-Coach hatte für ihn selbst „keine großartige Bedeutung“, bemerkte Funkel am Freitagabend: „Das ist natürlich eine tolle Zahl. Wichtiger wäre mir ein Punkt gewesen. Da wäre ich am Samstag besser gelaunt nach Düsseldorf zurückgeflogen.“ So aber steckt seine Fortuna nach dem 7. Bundesliga-Spieltag mit sechs Spielen nacheinander ohne Sieg (davon fünf Niederlagen) in der unteren Tabellenregion fest. Zum fünften Mal schon in dieser Saison gab das Funkel-Team eine Führung aus der Hand, die in Berlin Rouwen Hennings mit einem verwandelten Foulelfmeter erzielt hatte.