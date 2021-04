Langeneke, Bellinghausen und Co. : So sieht Lumpis Fortuna-Traumelf aus

Düsseldorf Zwei Jahrzehnte Fortuna-Geschichte hat „Lumpi“ Lambertz mitgeschrieben. Da hat der langjährige Kapitän schon so manchen Mitspieler zwischen Ober- und Bundesliga gehabt und kennt sich auch in der Historie bestens aus. Nun hat er seine Traumelf vorgestellt.

Lumpi: „Oli hatte eine geile Zeit bei Fortuna und hat hier eine gute Saison gespielt. Ich hätte mir gewünscht, dass er bei uns geblieben wäre. Jens war jahrelang mein Vize-Kapitän. Wir hatten ein Superverhältnis. Ich konnte mich immer auf ihn verlassen. Jonathan war in seinen jungen Jahren schon so reif. Ich habe damals schon gesagt, dass es nicht lang dauert, bis er für die deutsche Nationalmannschaft spielt. So ist es dann kurze Zeit später auch gekommen.“

Lumpi: „Maxi hatte einen sehr großen Anteil daran, dass wir 2012 in die Bundesliga aufgestiegen sind. Er hat den ersten Treffer im Relegationsrückspiel gegen Hertha BSC gemacht. Wahrscheinlich hat er eine zweistellige Anzahl an Toren in dieser Saison erzielt – und nochmal die gleiche Anzahl an Elfmetern herausgeholt. Aus diesem Grund hat er sich ganz klar einen Platz in meiner Elf verdient. Sascha ist einfach ein sensationeller Typ. Ein A..., das man lieber im eigenen Team hat. Martin war leider nur ausgeliehen. Er spielt aber, weil er auch danach eine richtig gute Karriere hingelegt hat. Er ist ein toller Fußballer.“