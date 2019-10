Amateurfußball : Nach der ersten Hälfte schon verloren

Fortunas Regionalliga-Fußballer unterliegen in Rödinghausen mit 1:3. Defensiv fehlt einiges.

Trainer Nico Michaty haderte in der Nachbetrachtung mit der ausgelassenen Möglichkeit, die eventuell eine Wegmarke für den nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich hätte sein können. „In dieser Situation muss man den Elfmeter reinmachen“, sagte der Coach. „Dann wäre das Momentum auf unserer Seite gewesen.“ Dennoch nahm er El-Jindaoui auch in Schutz. „Selbst in der Bundesliga werden jedes Wochenende Elfmeter verschossen, das macht ja niemand absichtlich.“ Gewiss, und so blieb Michaty nur eine Feststellung: „Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte verloren.“