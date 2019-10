Pfannenstiel stärkt Vorstandschef Röttgermann : „Der Maulwurf schadet Fortuna Düsseldorf“

Foto: Frederic Scheidemann Thomas Röttgermann (l) und Lutz Pfannenstiel.

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist darum bemüht, die Maulwurf-Affäre um den Vorstandsvorsitzenden Thomas Röttgermann in den Griff zu bekommen. Überzeugend ist das bisher aber noch nicht gelungen.

Verantwortliche in Fußballvereinen beschwören gerne die Einheit zwischen ihnen und den Mitgliedern, wenn ihnen nicht mehr viel einfällt, um den Schaden zu minimieren. Bei Fortuna Düsseldorf ist in den vergangenen Wochen einiges aus dem Ruder gelaufen. Vorstandschef Thomas Röttgermann ist in arge Bedrängnis geraten, weil er dem Aufsichtsrat eine Nebentätigkeit nicht angezeigt hat. Reinhold Ernst, der Vorsitzende des Kontrollgremiums, erfuhr daraus aus der Zeitung. Und auch danach legte Röttgermann nicht alle Karten auf den Tisch. „Der Spiegel“ überführte ihn mit brisanten internen Mails wiederholt, nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Alles nur ein Missverständnis? Alles nur halb so schlimm?

Bei einem sogenannten Mitgliederforum hat Ernst die Vorstandsetage zum Austausch antreten lassen. Für ihn steht auch einiges auf dem Spiel. Sollte der zweite in seiner Ägide verpflichtete Vorstandschef sich als Fehlgriff erweisen, würde das auch ihn beschädigen. Immer wieder kommen Details an die Öffentlichkeit, die für sich genommen kein Skandalpotential haben, in Summe aber ein Geschmäckle erzeugen. Kleine Nadelstiche aus dem Verborgenen.

Das Treffen mit den Fans war ein wichtiges Signal von Ernst. So viel Transparenz wagen nur wenige Vereine. Gleichwohl konnte man inhaltlich keine Wunder erwarten. Röttgermann bleibt stur bei seiner Strategie, eigentlich nichts falsch gemacht zu haben. „Ich bin mir keiner Schuld bewusst, weil ich der Fortuna nie geschadet habe. Auch Begriffe wie ,Blender’ und ,Lügner’ – ich weiß nicht, wie ich das verdient habe." Und dann sagt er diesen Satz, der verklären soll, wer ursprünglich einen Fehler gemacht hat: „Wir sind immer noch ein Fußballverein; es geht darum, dass die Mannschaft nicht absteigt, das ist wichtig und nicht irgendwelche Nebenkriegsschauplätze – auch wenn man einen anderen Eindruck kriegen könnte, wenn man ,Spiegel’ oder ,Handelsblatt’ liest." Röttgermann verschweigt dabei, dass Journalisten Ungereimtheiten öffentlich gemacht haben, für die er verantwortlich ist. Das ist ihr Job, sein Job ist, sich korrekt zu verhalten. Und das hat er nun mal nachweislich nicht in allen Punkten gemacht, er räumt das zumindest teilweise ein. Problematisch für den Verein: es soll noch mehr Unterlagen geben, die Röttgermann und auch Reinhold Ernst betreffen. Es ist zu einem Tuschel-Thema in Düsseldorfer Kreisen geworden, viele Wissen ein wenig, niemand genaues. Ein idealer Nährboden für Gerüchte aller Art. Wer ist das eigentliche Ziel? Gibt es politische Strömungen bei Fortuna, die ihn absägen wollen und dabei auch nicht davor zurückschrecken, schmutzige Wäsche öffentlich zu waschen? Ernst gibt sich kämpferisch. „Man kann mit Dingen umgehen, wenn man direkt von gegenüber konfrontiert wird. Aber diese Kultur der Angriffe von hinten oder um die Ecke möchte ich in meinem Verein nicht haben“, sagt er. „Es gibt viele Gerüchte und wir müssen dafür sorgen, dass wir analysieren, wo die Unruhe herkommt. Das geht nicht über Nacht, aber wir müssen es versuchen. Wir sind verantwortlich den Mitgliedern gegenübern, deshalb die Bitte: keine Spekulationen hinterrücks, so entsteht nochmal mehr Unruhe."

Foto: Falk Janning 12 Bilder Das ist Thomas Röttgerman.