Hertha - Fortuna 3:1 : Keine Punkte zu Funkels Jubiläum

Berlin Fortuna ging zum fünften Mal in Serie mit 1:0 in Führung. Doch wieder gab es keinen Sieg. Am Ende unterlagen die Düsseldorfer im 500. Bundesligaspiels ihres Trainers mit 1:3.

Die Mannschaft kam ohne Geschenk vom Platz. Das, was sich Friedhelm Funkel für seine Jubiläumspartie am meisten gewünscht hatte, waren drei Punkte bei Hertha BSC. Doch seine Fortuna unterlag im 500. Bundesligaspiel ihres Trainers mit 1:3 (1:2). Zum fünften Mal in Folge gingen die Düsseldorfer mit 1:0 in Führung, gewannen aber keines der Spiele.

„Unser Zweikampfverhalten war nicht gut. Wir hatten viel zu viele Nachlässigkeiten, an denen wir in der Länderspielpause sehr, sehr hart arbeiten werden“, sagte Funkel bei DAZN. „Und dann wird die Mannschaft zurückkommen.“

Vor der Partie wurde Malik Fathi im Rahmen des Stadionprogramms interviewt. Und der ehemalige deutsche Nationalspieler – heute Co-Trainer bei Hertha BSC II – sprach eine Warnung an seinen Klub aus: „Die Fortunen“, sagte er, „die bringen nicht nur Mentalität, sondern auch spielerisch mehr mit, als man denkt.“

Davon war an diesem verregneten Abend in Berlin dann aber nur wenig zu sehen. Die Düsseldorfer verschliefen die Anfangsphase, kamen kaum in die Zweikämpfe, auch die Körpersprache der Spieler zeugte nicht von dem Selbstvertrauen, das Funkel noch angekündigt hatte.

Der Trainer hatte in der Hauptstadt einen personell offensiveren Ansatz als zuletzt gewählt. Auf den Außenbahnen spielten sowohl Bernard Tekpetey als auch Nana Ampomah erstmals in einem Bundesligaspiel von Beginn an. Die im Sommer neu verpflichtete ghanaische Flügelzange kam aber selten zur Geltung, dribbelte sich zu häufig fest.

Fortuna hatte Glück, dass die Hertha es verpasste, in den ersten 20 Minuten in Führung zu gehen. Vedad Ibisevic und Javairo Dilrosun hatten die besten Chancen, vergaben diese – aber das sollte sich später ändern.

Zunächst ging jedoch Fortuna in Führung – mal wieder. Mitte der ersten Halbzeit hatten sich die Gäste für ein paar Minuten vom Berliner Druck befreien können. In dieser Phase marschierte dann auch Schiedsrichter Martin Petersen zwei Mal zur Gegentribüne, um den Videobeweis anzutreten. Beim ersten Foul von Maximilian Mittelstädt an Lewis Baker entschied er noch fälschlicherweise gegen Fortuna, beim zweiten Einsteigen von Dedryck Boyata an Oliver Fink entschied er dann auf Strafstoß. Rouwen Hennings erzielte nach etwas mehr als einer halben Stunde souverän sein viertes Saisontor.

Doch erneut gab die Führung Fortuna nicht die nötige Sicherheit. Die Herthaner schüttelten sich kurz und schlugen noch vor der Halbzeit zurück. Erst traf Ibisevic zum Ausgleich (37.), dann schlenzte Dilrosun den Ball kunstvoll in die Maschen (44.). Beide Tore wurden wieder einmal über Fortunas linke Defensivseite vorbereitet. Niko Gießelmann und Ampomah waren zunächst zu passiv und dann gar nicht anwesend, um einen Zweikampf zu führen. Kasim Adams tat beim zweiten Treffer nur so, als würde er einen Zweikampf führen. Beim 1:1 sprang er aufgrund schlechten Stellungsspiels am Ball vorbei.

Es passte zum Spiel, dass der eingewechselte Ex-Fortune Dodi Lukebakio nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung das Spiel vor 37.128 Zuschauern mit einer tollen Vorlage entschied. Vladimir Darida erhöhte auf 3:1. Auch danach blieb Hertha das gefährlichere Team. Der Sieg der Berliner war zu keiner Zeit mehr gefährdet.

Statistik:

Berlin: Jarstein - Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt - Skjelbred, Grujic - Wolf (79. Leckie), Darida, Dilrosun (60. Lukebakio) - Ibisevic (71. Selke). - Trainer: Covic

Düsseldorf: Steffen - Matthias Zimmermann, Ayhan, Adams, Gießelmann - Bodzek - Tekpetey, Fink (77. Karaman), Baker (71. Morales), Ampomah (63. Thommy) - Hennings. - Trainer: Funkel

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)

Tore: 0:1 Hennings (32., Foulelfmeter), 1:1 Ibisevic (37.), 2:1 Dilrosun (44.), 3:1 Darida (62.)

Zuschauer: 37.128

Beste Spieler: Dilrosun, Wolf - Fink, Tekpetey

Gelbe Karten: Boyata, Skjelbred (2), Grujic (2) - Bodzek (3), Morales (2), Tekpetey

Torschüsse: 16:9

Ecken: 9:2

Ballbesitz: 52:48 %