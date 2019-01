Werder-Torwart: Drobny vor Wechsel nach Düsseldorf

Düsseldorf Fortuna ist auf der Suche nach einem weiteren Torhüter offenbar fündig geworden. Die Düsseldorfer stehen kurz vor der Verpflichtung von Routinier Jaroslav Drobny von Werder Bremen.

Torwart Jaroslav Drobny steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel von Werder Bremen zu Fortuna Düsseldorf. Nach unseren Informationen soll der 39-jährige Tscheche, der bei Werder nur noch die Nummer vier ist, nach seiner vorzeitigen Rückkehr aus dem Trainingslager der Bremer in Südafrika in den kommenden Tagen in Düsseldorf den Medizincheck absolvieren.