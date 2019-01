Kommentar zur Vorbereitung: Fortuna darf sich Zuversicht gönnen

Marbella Ja, es war nur ein Testspiel. Und dennoch hat das 2:3 gegen Borussia Dortmund während der Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde in Südspanien eine Erkenntnis weiter gefestigt: Fortuna ist in der Bundesliga angekommen.

Etwa 25 Minuten lang haben die Düsseldorfer den Tabellenführer taktisch nach allen Regeln der Kunst beherrscht. Zwar hielten die Dortmunder den Ball über eine viel längere Zeit in den eigenen Reihen, doch Torgefahr strahlte einzig und allein Fortuna aus. Der BVB schob den Ball hin und her und suchte eine Lücke. Die gab es aber nicht, weil die Düsseldorfer – wie bereits beim 2:1-Sieg in der Liga – hervorragend verteidigten.