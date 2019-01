Junioren-Nationalverteidiger kennt Pfannenstiel aus Hoffenheim: Fortuna holt Bühler und verleiht ihn gleich nach Aalen

Düsseldorf Der 21-jährige Rechtsverteidiger spielte früher unter anderem für die TSG Hoffenheim. Beim Bundesligisten aus dem Kraichgau war bis Dezember auch Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel beschäftigt.

Fortuna Düsseldorf hat den ehemaligen Junioren-Nationalspieler Johannes Bühler verpflichtet und den 21-Jährigen umgehend an den Drittligisten VfR Aalen ausgeliehen. Dies teilte der Bundesliga-Aufsteiger am Mittwochabend via Twitter mit, Bühler erhält in Aalen einen Vertrag bis zum 30. Juni.