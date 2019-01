Fortuna-Stürmer : Aubameyang hilft Kumpel Marvin Ducksch

Marbella Für Marvin Ducksch lief es bei Fortuna bisher gar nicht gut. Das soll sich jetzt ändern. Dafür bekommt der teuerste Zugang der Vereinshistorie Zuspruch von Kumpel Pierre-Emerick Aubameyang.

Tja, was wäre wenn? Was wäre wohl passiert, hätte Marvin Ducksch eine seiner beiden Großchancen am zweiten Spieltag in Leipzig genutzt? „Das höre ich von fast jedem“, sagt er. „Klar, ein Tor kann ein Befreiungsschlag sein, dann hätte einiges anders laufen können. Aber wir leben im Jetzt und Hier.“ Ducksch hat nicht getroffen, weder in Leipzig noch in einem anderen seiner zehn Einsätze in der Bundesliga.

Und so will der Stürmer diese verkorkste Hinrunde schnell hinter sich lassen. „Ich bin mit neuer Motivation ins neue Jahr gestartet. Ich bin bereits in jedem Training an die Leistungsgrenze gegangen. Und dennoch will ich nochmal eine Schippe drauflegen. So, dass der Trainer gar nicht mehr an mir vorbeikommt.“

Ducksch kommt im Sommer mit dem Versprechen als Zweitliga-Torschützenkönig für Holstein Kiel (18 Treffer) nach Düsseldorf. Sechs Mal darf er dann in der Liga von Beginn an ran, doch er trifft nur im Pokal – in zwei Spielen insgesamt drei Mal. Nach seinen beiden Treffern beim SSV Ulm spielt der 24-Jährige Anfang November nochmal in Mönchengladbach, dann zieht ihm Trainer Friedhelm Funkel andere Angreifer vor. „Das ist für jeden Spieler schwer. Ich habe in Gladbach auch nicht so schlecht gespielt“, erklärt Ducksch. „Aber der Trainer hat dann sieben Spiele lang eine andere Idee gehabt – wie man gesehen hat, mit Erfolg. Deshalb stelle ich mich hinten an und versuche, mich zu empfehlen.“

Mit Funkel hat Ducksch in 2019 noch kein Einzelgespräch geführt. Dass aber weder der Trainer noch andere Offizielle mit Ducksch das Gespräch gesucht haben, wertet der gebürtige Dortmunder eher als gutes Zeichen: „Bis jetzt kam keiner von oben und hat mir gesagt, dass er mich weghaben will, und deshalb denke ich, dass auf mich gesetzt wird. Es ist wohl die Hoffnung da, dass ich doch noch zünde. Und diese Hoffnung habe ich auch.“

Alles andere wäre allerdings auch bedenklich, denn schließlich hat Fortuna im vergangenen Sommer mehr als zwei Millionen Euro an seinen damaligen Stammverein FC St. Pauli überwiesen – so viel wie für keinen anderen Spieler in der Vereinshistorie. „Das war mir gar nicht bewusst, bis ich es mal gelesen habe“, sagt Ducksch. „Das macht mir auch keinen Druck. Ich versuche, der zu bleiben, der ich bin.“

Auf dem Platz wirkt Ducksch dabei - bei allem sichtlichen Arbeitseifer - aber eher in sich gekehrt, ist kein Lautsprecher. Außerhalb des Platzes spuckt er auch keine großen Töne, seine teils ausgefallenen Outfits sprechen aber eine extrovertiertere Sprache. „Auba (Pierre-Emerick Aubameyang, Ex-Mitspieler bei Borussia Dortmund; Anm. d. Red.) hat mich in diese Mode-Richtung mit reingezogen. Das soll nicht arrogant oder überheblich wirken. Mich fasziniert das einfach“, erklärt Ducksch, der den Kontakt zum Gabuner, der jetzt für den FC Arsenal aufläuft, hält und sich im Sommer mit ihm treffen möchte. „Ich habe ihn noch nicht nach Tipps in meiner jetzigen Situation bei Fortuna gefragt. Aber er sagt immer zu mir: ,Bleib am Ball, zieh‘ dein Ding durch!‘ Und das mache ich jetzt auch.“

Für Ducksch ist Fortuna nach Dortmund und dem SC Paderborn der dritte Anlauf in der Bundesliga. Nach der mageren Hinserie sprechen ihm manche Fans nun bereits die Qualität für die erste Liga ab. „Das ist mir egal. Von außen kommt nichts an mich heran“, sagt er. Auch die Spekulationen um Zugänge für den Angriff – wie den polnischen Nationalstürmer Dawid Kownacki – lassen ihn kalt: „Die neue Konkurrenz muss sich auch erstmal eingewöhnen und unsere Spielweise kennenlernen. Da habe ich und die anderen, die schon hier sind, schon einen Vorteil.“