Aus dem Trainingslager: Gerüchte um Kownacki und Fereyra als Neuzugänge bei Fortuna

Marbella Neben der sportlichen Vorbereitung treibt Fortuna auch die Personalplanungen für die Rückrunde voran. Der erste Abgang könnte noch heute verkündet werden, zwei mögliche Zugänge sind neu in der Gerüchteküche.

Lutz Pfannenstiel und sein Smartphone führen in diesen Tagen eine innige Beziehung. Am Sonntagmittag ist Fortunas neuer Sportvorstand im Trainingslager im spanischen Marbella angekommen. Und am Rande der Trainingseinheiten schlendert der 45-Jährige über weiter Strecken mit dem Telefon am Ohr über die Anlage auf dem ehemaligen Golfplatz Dama de Noche. Richtig etwas zu verkünden, gibt es aber noch nicht – weder auf der Zugangs- noch auf der Abgangsseite.

Was Zugänge angeht, sind neben den bereits genannten Jeffrey Bruma (Innenverteidiger vom VfL Wolfsburg) und Oussama Haddadi (Linksverteidiger vom FCO Dijon) nun weitere Namen in der Gerüchteküche aufgetaucht. Der gewöhnlich gut informierte italienische Sportjournalist Gianluca Di Marzio erklärte in seinem Blog, dass Fortuna an zwei Stürmern interessiert sei: Dawid Kownacki von Sampdoria Genua und Facundo Fereyra von Benfica Lissabon. „Das sind zwei sehr klangvolle Namen, die auch mich überraschten. Das müsste Ihre Frage beantworten“, sagte Pfannenstiel in Marbella.