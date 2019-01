Fortunas Kader in Marbella : Funkel sortiert Trio aus

Marbella 22 Feldspieler und vier Torhüter hat Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel mit ins Trainingslager nach Spanien genommen. Drei Profis mussten zu Hause bleiben. Sie dürften in den Planungen des 65-Jährigen keine Rolle mehr spielen.

Adam Bodezk nickt anerkennend, als er auf die Trainingsanlage Dama de Noche auf dem ehemaligen Golfplatz in Marbella schaut. „Also an den Bedingungen hier wird es sicher nicht scheitern“, sagt Fortunas Routinier. Hier an der Costa del Sol bereiten sich die Düsseldorfer Fußballprofis bis kommenden Samstag auf die Bundesliga-Rückrunde vor. 22 Feldspieler und vier Torhüter hat Trainer Friedhelm Funkel mit nach Spanien genommen. Nicht dabei sind hingegen Emir Kujovic, Gökhan Gül und Taylan Duman.

„Diese drei Spieler sind ein Stück weit von der Mannschaft weg im Moment“, sagte Funkel nach der ersten Trainingseinheit am Samstagnachmittag. „Sie haben ja auch in der gesamten Hinrunde keine Möglichkeit bekommen, zu spielen. Deswegen sind sie zu Hause geblieben. Ich will hier mit einem kleinen Kader arbeiten.“

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Fortuna vor allem den 30-jährigen Emir Kujovic gerne abgeben würde. Der schwedische Stürmer hat allerdings noch einen Vertrag bis 2020 und vermittelte bisher nicht den Eindruck, als würde er Fortuna trotz der sportlich unbefriedigenden Situation zwingend schnell verlassen wollen. Gökhan Gül (20) und Taylan Duman (21) kamen in der laufenden Saison trotz ihrer Profiverträge bisher nur in der U23-Mannschaft zum Einsatz.

Aus genau diesem Regionalliga-Team hat Funkel nun aber einem anderen Spieler die Chance gegeben, im Trainingslager in der Profibereich hineinzuschnuppern: Nick Galle. „Nick ist dabei, weil er als linker Verteidiger die Alternative zu Niko (Gießelmann, Anm. d. Red.) ist. So sind wir da auch personell gut besetzt“, sagte Funkel über den 20-Jährigen. Die vor der Saison eingeplante Alternative, Diego Contento, ist nach einem Kreuzbandriss im September noch nicht so weit, um wieder ins Training einzusteigen. „Ich habe hier jetzt jede Position doppelt besetzt – so, wie ich es wollte. Nick wird in den Testspielen auch mal eine Halbzeit spielen“, erklärte Funkel.

Neben den etatmäßigen Torhütern Michael Rensing und Raphael Wolf ist auch Jannick Theißen (20) mit nach Spanien gereist. Das Quartett komplettiert der erst 16-jährige Dennis-Adam Gorka, der ansonsten für Fortunas U17 zwischen den Pfosten steht.

Nach weiteren Trainingseinheiten am Sonntag steht am Montag dann das erste von zwei Testspielen an: In Marbella trifft Fortuna auf Borussia Dortmund (16 Uhr, live bei Sport1). Am Donnerstag geht dann in Coín gegen den holländischen Erstligisten FC Emmen (16 Uhr).

