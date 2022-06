Neuer Anlauf des Streik-Profis? : Warum Fortuna Ampomah noch eine Chance geben sollte

Foto: dpa/Marius Becker 51 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Düsseldorf Am Sonntag startet Fortuna in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Ein Spieler, der in Düsseldorf schon längst abgeschrieben war, könnte nun doch noch einmal zurückkehren. Warum ein Neuanfang zwischen Nana Ampomah und Fortuna ohne Vorurteile in einem bestimmten Szenario Sinn ergäbe.