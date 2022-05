Kaderumbau nach Abstieg : Wegberg-Beeck präsentiert die ersten vier Neuzugänge

Fussball-MITTELRHEINLIGA Nach dem Abstieg aus der Regionalliga hat Wegberg-Beeck die ersten Neuzugänge bekanntgegeben. An einen hat der Verein aus der Vergangenheit nicht die besten Erinnerungen.

Mittlerweile ist Handzic 25 Jahre alt – und spielt zurzeit noch bei Landesligist Germania Teveren. Vom dortigen Heidestadion wechselt er im Sommer ins Beecker Waldstadion. Denn der Stürmer gehört zum Quartett der ersten Neuzugänge, die der FC nun bekanntgab. In der laufenden Saison erzielte er in 19 Spielen sechs Treffer für die Germania.

Aus der Mittelrheinliga kommen zwei weitere Neue, beide 22 Jahre alt. Adrijan Behrami spielt noch für den SV Breinig, wohnt in Jülich. „Er ist ein sehr gut ausgebildeter Sechser, der auch mal richtig dazwischen gehen kann“, sagt Henßen. Und Folajomi Orolade, der in Würselen wohnt, spielt noch für den VfL Vichttal und ist auf beiden offensiven Außenpositionen zu Hause. Vierter Zugang ist der Noch-A-Junior Julio Torrens, der vom 1. FC Mönchengladbach kommt und in der Vitusstadt auch wohnt. „Er hat schon die vergangenen fünf Wochen bei uns mittrainiert und dabei einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er ist der Typ Straßenfußballer, der Räume sieht und bespielt, die andere nicht sehen“, urteilt Henßen.

Aktuell stehen beim FC für die nächste Saison damit 15 Akteure unter Vertrag. Umgekehrt ist Ralf Godlevski nun der 14. Abgang – aus einem beruflichen Grund: „Ralf studiert ab September in Valencia“, erläutert Henßen. Aus dem aktuellen Kader ist damit lediglich die Zukunft von Aaram Abdelkarim noch nicht geklärt. „Weitere Zugänge werden in den nächsten Tagen folgen“, kündigt Henßen an. Der Kader solle am Ende 20 bis 22 Spieler umfassen.