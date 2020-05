Fortunas wichtiges Spiel gegen Schalke : So würden wir aufstellen

Sollte er von Beginn an spielen? Rouwen Hennings. Foto: RP/Falk Janning

Düsseldorf Fortunas Trainer Uwe Rösler hat seiner Mannschaft einen klaren Siegauftrag für das Spiel gegen den FC Schalke 04 mit auf den Weg gegeben. Hier sind die Aufstellungsvorschläge unserer Fortuna-Reporter.

Noch in der Kabine haben sich Trainer und Mannschaft nach dem bitteren 2:2 nach 2:0-Führung beim 1. FC Köln die Meinung gesagt und ausgesprochen. Gegen Schalke soll nun alles besser werden und endlich der nächste Sieg eingefahren werden. Nur Zack Steffen (Knieverletzung) wird ausfallen. Hier sind die Aufstellungsüberlegungen unserer Reporter:

Die Wunschelf von Bernd Jolitz gegen Schalke: ein 3-5-2. Foto: RP/Lineup 11

Rouwen Hennings muss jetzt wieder in die Startelf – selten waren sich Fortunas Anhänger in ihren Postings im Netz so einig, und diese Personalie ist jetzt gegen Schalke auch fällig. Neben ihm hat Steven Skrzybski nach seiner guten Leistung in Köln eine weitere Chance verdient, über die linke Seite sollte Erik Thommy kommen. Ob das dann in einem 3-4-3-System oder einem 3-5-2 geschieht, ist situationsabhängig.

Kaan Ayhans Rückkehr nach Gelbsperre ist klar, Marcel Sobottka komplettiert das Trio der Ex-Schalker im Team. Adam Bodzek, der in Köln stark spielte, kann zugunsten von Valon Berisha mal eine Pause bekommen und wird dann am Samstag in München, ebenso wie Andre Hoffmann, wieder hineinrotieren.

Und die Wunschelf von Patrick Scherer: ein 4-3-3. Foto: RP/Lineup 11

Die Umsetzung des 4-3-3 in Köln hat sehr gut funktioniert. Das System sollte auch gegen die verunsicherten Schalker für Stabilität und offensive Gefahr sorgen. In der Viererkette kommt es allerdings zu zwei Änderungen: Abwehrchef Kaan Ayhan und Markus Suttner kehren zurück ins Team, Zanka und Niko Gießelmann bekommen eine Pause.